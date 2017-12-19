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Mutlu ve Çapkın'ın Davasında Flaş Talep

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Mutlu ve Çapkın'ın Davasında Flaş Talep
FETÖ'nün mülkiye yapılanması davasında savcı, Hüseyin Avni Mutlu ve Hüseyin Çapkın'ın da aralarında bulunduğu 4 sanığın tahliyesini talep etti.

  

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