Mutlu çiftin hasret dolu günleri

"İçerde" dizisinde rol alan Aras Bulut İynemli, önceki akşam oyuncu sevgilisi Bige Önal ile Etiler’deki Da Mario adlı mekandaydı.

Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre “Bodrum Masalı” adlı dizide rol alan sevgilisi ile pek görüşemediğinden yakınan İynemli, “Bige İstanbul’a hafta sonları geliyor, çok görüşme imkanımız olmuyor. Böyle boşlukları değerlendiriyoruz” dedi.



Önal, “Bodrum çok sessiz ve sakin ancak Aras’la uzak kalıyoruz. Referandum için İstanbul’a geldim” diye konuştu.