Musul'da vahşetin izleri siliniyor!

IŞİD'den kurtarılan doğu yakasında yeni bir hayat başladı, duvarlara çizilmiş terörist resimleri ve sloganlar beyaz boyayla kapatılıyor. Sokaklarda ise hummalı bir çalışma var, çatışmalardan geriye kalanlar temizleniyor.

Irak'ın en büyük ikinci kenti Musul'un yarısı IŞİD teröristlerinden kurtarıldı. 17 Ekim'de başlayan ve 100 binden fazla silahlı unsurun cephede savaştığı operasyonda, terör örgütü haftalarca direndikten sonra Dicle Nehri'nin doğusundan çekildi. Tüm cephelerden tamamen kuşatılan IŞİD teröristleri, sokak savaşlarında bomba yüklü araçlar kullanarak veya keskin nişancı ateşleriyle mevzilerini korumaya çalışıyor.

IŞİD'den temizlenen mahallelerde ise yeni bir hayatın ilk işaretleri var.

Çay ocakları ve lokantaların dolduğu, kadınların sokaklarda artık araba kullandığı doğu mahallelerinde bir grup gönüllü duvarlardaki resimleri boyuyor. Terör örgütünün propaganda için kullandığı duvarlarda silahlı militanlar resmedilmiş. Bazılarında ise örgütün sloganları yazıyor.

Şimdi ise, bütün duvarlar bembeyaz oluyor. Gönüllü aktivistler, Haziran 2014'ten itibaren yaklaşık iki buçuk yıl terör örgütünün hakimiyeti altında kalan kentin yeni bir soluk almasını hedefliyor.

Duvarları beyaza boyayanlardan biri, "Bugün çok güzel bir gün. Çünkü bugün bu korkunç ve vahşi görüntüleri siliyoruz" diyor.

Silinen duvarlardan birindeki yazı dikkat çekici: "Şimdi savaş başlıyor!"

SOKAKLAR TEMİZLENİYOR

Bazı Musulluların ise sokakları temizlediği görülüyor. Ellerine fırça ve kürekleri alanlar çatışmalarda harabeye dönen sokakları ve kaldırımları yeniliyor.

Irak Ordu birlikleri, Peşmergeler, Şii milisler Haşdi Şabi ve Sünni aşiret güçlerinin yer aldığı operasyona, ABD'nin başını çektiği uluslararası koalisyon hava saldırılarıyla destek veriyor.

Geçen hafta kentin doğu yakasının tamamen IŞİD'den geri alınmasıyla çatışmalar batıya kaymış durumda. Ordu birlikleri, Musul'un batısı için büyük bir harekata hazırlanıyor. Musul içinde halihazırda 6 bin kadar IŞİD teröristinin bulunduğu sanılıyor. Kentte rehin tutulan sivillerin sayısı ise BM'ye göre 700 bin.