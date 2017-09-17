  • BIST 107.742
  • Altın 145,962
  • Dolar 3,4391
  • Euro 4,1064
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 34 °C
SON DAKİKASuriye sınırına zırhlı birlikler kaydırılıyor

Musul'da bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

»
Musul'da bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Musul'un batısında Sünni aşiret güçlerinin askeri eğitim merkezi olarak kullandığı bir okula yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu 15 kişinin öldüğü, 23 kişinin yaralandığı bildirildi.

Musul'da bombalı saldırı çok sayıda ölü ve yaralı var. Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Musul'un batısında bulunan  Mecarin köyünde bölgenin kontrolünü sağlayan Haşdi Aşair (Sünni aşiret güçleri)  mensuplarının eğitildiği bir okula yerleştirilen patlayıcı infilak etti. Olayda  12'si aşiret güçlerinden 15 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı.

 Diğer ölülerin ve yaralıların okulun çevresinde oturan siviller olduğu  kaydedildi. Okul, Irak ordusuyla birlikte bölgenin güvenliğini sağlamakla  görevlendirilen aşiret güçlerine, askeri eğitim alanı olarak kullanmaları  amacıyla teslim edilmişti.     Saldırın sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı. Irak'ta güvenlik zafiyetinin yaşandığı çeşitli kentler sık sık şiddet  olayları ve bombalı saldırılara sahne olurken, yetkililer söz konusu saldırıların  arkasında terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı grupların bulunduğunu ifade ediyor.  

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • İngiltere Savunma Bakanı Fallon Katar'da17 Eylül 2017 Pazar 15:53
  • BES'te 1 milyar lira birikti17 Eylül 2017 Pazar 15:51
  • Emeklilerin ikramiyeleri yatmaya başladı17 Eylül 2017 Pazar 15:48
  • Suriye sınırına zırhlı birlikler kaydırılıyor17 Eylül 2017 Pazar 15:46
  • MOT’lar yarın göreve başlıyor17 Eylül 2017 Pazar 15:44
  • Diyanet İşleri Başkanı belli oldu17 Eylül 2017 Pazar 14:50
  • 'Teröre rağmen büyüme hızımız düşmedi'17 Eylül 2017 Pazar 14:45
  • 'O fotoğrafı çektiren kişinin siyasette, inançta, ahlakta, hayatta yeri yoktur'17 Eylül 2017 Pazar 14:28
  • 'Barzani'ye bedeli ödettirecek güçteyiz'17 Eylül 2017 Pazar 14:23
  • Yurt dışına kaçırılan 4 bin 311 eser Türkiye'ye getirildi17 Eylül 2017 Pazar 14:19
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim