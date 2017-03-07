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Musul Başkonsolosluk binamız teröristlerden geri alındı!

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Musul Başkonsolosluk binamız teröristlerden geri alındı!
Iraklı güçler, Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu binasını DEAŞ'ın elinden aldı.

 Irak güvenlik güçlerinin, Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu binasını terör örgütü DEAŞ'ın elinden aldığı belirtildi.

Anadolu Ajansı'nın haberinde, Irak'ta ordu güçlerinin Musul'un batısındaki Teyyaran mahallesinde bulunan Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu binasının da bulunduğu bölgeyi tamamen kontrol altına aldıkları bildirildi.

AA muhabirinin askeri kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Teyyaran Mahallesi'nin kurtarılmasının ardından Musul Başkonsolosluğu'nun bulunduğu alana hemen girilemedi. Konsolosluk binasının bulunduğu bölgedeki TNT ve diğer patlayıcılar temizlendikten sonra söz konusu sahaya girildi.

Irak'ın en büyük ikinci ili Musul'un Haziran 2014'te terör örgütü DEAŞ'ın eline düşmesinin ardından Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu boşaltılmıştı.

DEAŞ militanlarının işgal ettikleri konsolosluk binasını karargâh olarak kullanması nedeniyle koalisyon uçakları daha önce binayı vurmuş ve bu yüzden binanın büyük oranda kullanılamaz hale geldiği ve enkaza dönüştüğü belirtilmişti.

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