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Musti'nin oyunu!

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Musti'nin oyunu!
İnstagram'da paylaştığı kızın kimin olduğu belli olmayan Mustafa Sandal iyi bir oyun oynadı.

Eşi Emina Jahovic'ten ayrıldıktan sonra, Emina'nın aşk haberlerinden sonra şimdi de Mustafa Sandal aşk haberleriyle gündeme gelmeye başladı. Daha önce Simge Sağın'la aşk haberleri çıkan Mustafa Sandal sosyal medya hesabından yanındaki kızın fotoğrafını paylaşıp bir anda sildi. Musti'yi tanıyanların çoğu Mustafa'nın magazin oyunu demekle yetindi. Bul bulmacayı al parayı.

Birileri yanındaki kişileri Ceren Hindistan'a diğer bir kesim ise Irmak Ünal'a benzetti. Ama sonuçta Mustafa Sandal büyük bir oyun oynadı.

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