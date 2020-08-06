Mustafa Şentop açıkladı: 9 milletvekilinde koronavirüs var

TBMM Başkanı Mustafa Şentop TBMM’deki koronavirüs vakaları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Şentop 9 milletvekilinin koronavirüs olduğunu açıkladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop TBMM’deki koronavirüs vakaları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Şentop açıklamasında ‘9 milletvekilinde koronavirüs tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle evde takip edilen 5 milletvekili, hastanede de 4 milletvekili var. Toplam 35 personelimizde koronavirüs tespit edilmiştir. Milletvekilleri ile birlikte Meclis'teki toplam vaka sayısı 44. AKP grup başkanvekili Akbaşoğlu ise solunum cihazından ayrıldı, yakında aramızda olacak’ dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ayrıca açıklamasında "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili zaman içinde ortaya birtakım aksaklıklar çıkarsa bunlarla ilgili gerek Anayasa'da gerek kanunlarda değişiklikler yapılır. Bu da gayet doğaldır. Fakat bugün itiraz olarak ileri sürülen hususların hepsinin isabetli ve doğru olmadığı kanaatindeyim." ifadelerini kullandı.