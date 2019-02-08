Mustafa Sarıgül'den CHP'yi karıştıracak iddialar

DSP Şişli Belediye Başkan adayı Mustafa Sarıgül, “CHP Genel merkezinde CHP’nin iktidar olmasını istemeyenler var. Onlar kendi iktidarlarını düşünüyorlar” dedi.

DSP’den Şişli Belediye Başkan adayı olan Mustafa Sarıgül, TGRT Haber’de katıldığı programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sarıgül, “CHP Genel merkezinde CHP’nin iktidar olmasını istemeyenler var. Onlar kendi iktidarlarını düşünüyorlar” dedi.

CHP’nin kurumsal kimliğine kırgınlığının olmadığını aktaran Sarıgül, "CHP Genel merkezinde bir bölüm arkadaş var. Onlar CHP’nin iktidar olmasını istemiyor. Onlar kendi iktidarlarını düşünüyor.

Ama kurumsal kimliğe CHP’ye oy veren seçmenlere kırgınlığım yok. İki dönem DSP’den Şişli adayı oldum. Demokratik Sol Parti bana hem 1999 hem de 2009 seçimlerinde bana kapılarını açmamış olmasaydı bu başarıyı yakalayamazdım” dedi.

İstanbul’da DSP bayraklarıyla muhteşem bir toplantı yaptıklarını kaydeden Sarıgül, “Bir insan omurgası ve çizgisi olmalı. Benim çizgim DSP ve CHP çizgisidir. Türkiye’de ilk defa Mavi Masa'yı kurmuştum. Şişli belediyesinden 24 saat ışıklar sönmezdi, Mavi Masamız vardı.

Şişli Belediyesinde 1 Nisan’dan sonra 24 saat ışıklar sönmeyecek. Çünkü Mavi Masa' olacak. Şişli belediyesini arayan kişiler otomatik ses katları değil gerçek kişilerle konuşacak. Buraya ulaşan kişilerin tüm sorunları çözülecek” ifadelerini kullandı.

Demokratik Sol Partisi küskünleri partisi oldu şeklinde yapılan değerlendirmeler hatırlatan Sarıgül, “Öyle demek doğru değil. DSP aksine yerel yönetimlerde başarı elde etmiş isimlere kapısını açıyorsa bu DSP’nin güzelliğidir” dedi.

"GENEL MERKEZDEN ARAYAN OLMADI, ONLAR MUTLU OLMUŞLARDIR"

CHP’den istifasının ardından genel merkezden aranmadığını aktaran Sarıgül, “Genel başkanın yakın çevresinden arayanlar oldu üzüntülerini dile getirdi. Ama genel merkezden arayan olmadı. Onlar çok mutlu olmuşlardır.

Halen belediye başkan adayları belli değilse o yöneticilerin başarı istemediklerinin göstergesidir. Ana muhalefet adaylarını 1 yıl önce açıklamalıydı. Daha önce adaylarını açıklamalı ki adayları kendilerini tanıtsınlar. İstanbul’da halen adayları belli olmayan ilçeler var” ifadelerini kullandı.