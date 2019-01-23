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Mustafa Sarıgül CHP'den istifa etti

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Mustafa Sarıgül CHP'den istifa etti
CHP'nin eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül bir açıklama yaparak istifa ettiğini duyurdu. Sarıgül, "CHP'den üzülerek istifa ediyorum" dedi

Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Sarıgül, 'Bugün Şişli'ye hizmet vermek için yeniden adayım, karşımda muhatap bulamıyorum. Buna tepkisiz kalamazdım. Yıllarımı verdiğim ve içinde olmaktan onur duyduğum CHP'den üzülerek istifa ediyorum' dedi. Sarıgül, ayrıca Şişli'den belediye başkan adayı olacağını da söyledi.

Mustafa Sarıgül yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün Şişli’ye hizmet vermek için yeniden adayım; karşımda muhatap bulamıyorum. Geçmişi başka partilere dayanan adaylar büyükşehir adayı yapılırken, CHP’nin öz evladına, -doğrudan diyemiyorlar- dolaylı yoldan başka ilçelere işaret ediyorlar. Bu en azından siyasi nezakete uymaz… Bu en azından Şişlililere saygısızlıktır!

"BUNA TEPKİSİZ KALAMAZDIM"

Buna tepkisiz kalamazdım. Küçük kurnazlıklara teslim olamazdım. Bugün bir karar aldım. Cumhuriyet Halk Partisi’nin daha çok yıpranmaması için ve ya kendi içlerinde ya da benimle ne hesapları olduğunu bilmediğim CHP yönetimini ve Sayın Kılıçdaroğlu’nu rahatlatmak adına yıllarımı verdiğim, içinde olmaktan onur duyduğum ve hep duyacağım Cumhuriyet Halk Partisi’nden üzülerek istifa ediyorum.Bu kararımın başta Şişli’de yaşayan yurttaşlarım olmak üzere ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum.

CHP yönetimine ve Sayın Kılıçdaroğlu’na en kısa sürede tüm Türkiye’deki adayları aynı anda açıklamalarını ve Cumhuriyet Halk Partili seçmenleri daha fazla üzmemelerini öneriyorum.

Akıllara bazı sorular gelebilir. Bazı olası sorulara cevap vererek mektubumu bitirmek isterim. Diyebilirsiniz ki; Sarıgül siyaseti bırakıyor mu? Cevabım net; Hayır! Şişli’ye ve Türkiye’ye vereceğim daha çok hizmetler var.

Diyebilirsiniz ki; Sarıgül başka bir partiye mi geçiyor? Cevabım net; Bu kararı aldığım bugün için hayır. Kendimi bugünden itibaren Şişli’de yaşayan yurttaşlarıma emanet ediyorum. Huzuru onların arasında buluyorum. Onların göstereceği yolda yürüyeceğim.

"BAŞKANLIĞA ADAYIM"

Diyebilirsiniz ki; Sarıgül Şişli'de Başkanlığa aday olacak mı? Cevabım net: Evet! Yarından itibaren çizeceğim yol haritamı Şişlililer ile birlikte belirleyeceğim.

Ben çok kararlı ve huzurluyum. Gelişmeler hakkında sizlere sürekli bilgi aktaracağız."

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