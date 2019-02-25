Mustafa Sarıgül adını kullanarak dolandırıcılık yaptı

Arıkanlı Holding Yönetim Kurulu Başkanı merhum İbrahim Arıkan’ın özel kalem müdürü, eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül adını kullanarak öğretmen ve gazetecileri dolandırdı.

MEF Okulları’nın kurucusu ve sahibi olan Arıkanlı Holding Yönetim Kurulu Başkanı merhum İbrahim Arıkan’ın özel kalem müdürü Nevhiz Süer Çırpılı, kooperatif vaadiyle paraları toplayıp ortadan kayboldu.

Nevhiz Süer Çırpılı, hayali kooperatife üye toplarken eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün de adını kullandı.

“Kooperatifimizi Mustafa Sarıgül’ün desteğiyle kurduk. Oda işin içinde var” diyerek para toplayan Çırpılı, kendisine para kaptıran bazı üyelerin “Mustafa Sarıgül’e gidip konuşacağız” demesi üzerine, “Yanlış anlamışsınız ben Mustafa Sarıgül demedim, Mustafa Erdoğan dedim” diyerek bu kez de üyelerin ulaşması hayli zor olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kardeşi Mustafa Erdoğan’ın adını kullandı.İbrahim Arıkan hayatta iken daha önce kurulmuş öğretmenler kooperatiflerinin çok sayıda öğretmeni ev sahibi yapması nedeniyle oluşan güveni kullanan Nevhiz Süer Çırpılı, İbrahim Arıkan’ın özel kalem müdürlüğünü yaptığı dönemde tanıştığı öğretmen ve eğitim haberleri yapan gazetecileri arayarak, kooperatif hakkında bilgi verip üye yapmış.

Üye yaparken de her birinden 100 bin TL’nin üzerinde peşinat alan Çırpılı, öğretmenlere “Kooperatife öğretmenler üye olursa AB’den hibe kredisi alacağız” diyerek çevrelerinde tanıdığı kişileri de üye yapmaları için teşvik etmiş. Ancak aradan aylar geçmesine karşın kooperatifler kurulmadığını gören üyeler, haciz ve icra yoluyla paralarını tahsil etmeye çalışıyorlar.

Nevhiz Süer Çırpılı hakkında 35 üye yargı yoluna başvurmuş. Üyelerden 5-6 kişi henüz yargı konusunda bir adım atmamış. Kendilerinden para toplanan kişiler kooperatifte Mustafa Sarıgül’ün da olacağını ve kooperatifi destekleyeceğini söyleyen Nevhiz Süer Çırpılı’ya “Sarıgül’le gidip konuşacağız” demeleri üzerine bu kez de “Ben Mustafa Sarıgül demedim, yanlış anlamışsınız. Mustafa Erdoğan dedim” diyerek bu kez de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kardeşi Mustafa Erdoğan’ın adını olaya karıştırmış.

Mağdurlardan Zeynep Nimet Önol 72 bin 500 TL, Gülay Deniz Şimşek ise 142 bin TL’yi Nevhiz Süer Çırpılı’ya gönderdiklerini, yatırdıkları paranın karşılığında kendilerine senet verildiğini belirterek, Çırpılı’nın üyelerin kendisini sıkıştırması ve yargı yoluna başvurması üzerine üzerine kayıtlı taşınmazları devrettiğini belirtiyor.

Gazeteci üyelerden ana akım medyada çalışan bir üye parasını tahsil etmeyi başarabilmiş. Bir diğer gazeteci üye ise henüz parasını alabilmiş değil. Üyelerin geçen hafta Çırpılı’ya ait Levent’teki Mavi Dünya Anaokulu’nda toplanmasına karşılık Çırpılı’ya ulaşamadılar. Kendisiyle görüşmek üzere cep telefonundan aradığımızda kendisine ulaşamadığımız Çırpılı’ya hakkındaki iddialarla ilgili mesaj da atmamıza karşın bir yanıt alamadık.