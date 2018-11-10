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Mustafa Sandal'ın gizli aşkı kim?

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Mustafa Sandal'ın gizli aşkı kim?
Emina Jahovic'ten boşandıktan sonra adı birçok güzelle anılan Mustafa Sandal'ın gizli aşkının Irmak Ünal olduğu ortaya çıktı.

Mustafa Sandal, haziran ayında 10 yıllık birlikteliğin ardından Emina Jahovic ile boşanmıştı. Geçtiğimiz günlerde de yüzünün sadece yarısını gösterdiği bir kadınla çekilmiş fotoğrafını Instagram'da paylaşınca, ortaya pek çok iddia atılmıştı. İlk olarak gizli aşkın Ceren Hindistan olduğu öne sürüldü. 

Ardından o kadının Ceren Hindistan değil, Ayşegül Işık olduğu iddia edildi. Ancak gerçekte ikisinin de doğru kişi olmadığı ortaya çıktı. Mustafa Sandal'ın yanındaki kadının Irmak Ünal olduğu öğrenildi.

 

İkilinin arasındaki aşk, bir ay önce başladı. Öte yandan sevgililer, Beykoz Acarkent'te komşu. 

 

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