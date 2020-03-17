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Mustafa Sandal'dan Karantina Açıklaması

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Mustafa Sandal'dan Karantina Açıklaması
Şarkıcı Mustafa Sandal'ın katıldığı bir düğün sonrasında Corona Virüsü şüphesiyle evinde karantina altına alındığı iddia edildi.

Türk pop müziğinin başarılı isimlerinden Mustafa Sandal hakkında ortaya atılan bir iddia takipçilerini korkuttu. İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı tedirgin eden Corona virüsü ile ilgili olarak sanat dünyamızdan tedirgin eden bir haber geldi.

Pop müziğin sevilen ismi Mustafa Sandal’ın yabancı misafirlerin de katıldığı bir düğün sonrasında Corona Virüsü şüphesiyle evinde karantina altına alındığı öğrenildi.

SANDAL’DAN YALANLAMA

Mustafa Sandal, hakkında çıkan bu karantina iddiaları sonrasında Instagram hesabının hikaye kısmından bir paylaşımda bulundu ve ‘O nereden çıktı şimdi’ yazarak kendisi hakkında yapılan haberleri de yalanlamış oldu.

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