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Mustafa Sandal'dan Defne Samyeli'ne imalı yanıt!

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Mustafa Sandal'dan Defne Samyeli'ne imalı yanıt!
Defne Samyeli, Mustafa Sandal’ın hayatını anlattığı “Beni Ağlatma” adlı kitabında kendisinden bahsetmesini gereksiz bularak Twitter hesabından bir açıklama yapmıştı.

Yıllar önce Samyeli ile aşk yaşadıklarını ilk kez açıklayan Mustafa Sandal’ın sözlerine Samyeli, Twitter hesabından şu yanıtı verdi: “Dilerim Mustafa Sandal bu duruma bir netlik kazandırır da 25 senede topu topu 4 kez gördüğüm bir sanatçı arkadaşıma dava açmak durumunda kalmam.” 

Kanal D'de ekrana gelen "2.Sayfa" programına özel bir açıklamada bulunan Mustafa Sandal ise konuya ilişkin ""Defne hanım doğru söylüyor olabilir. Saymadım ama 4 kez görüşmüş ve ben yanlış yorumlamış olabilirim. Ancak, kitabı okuyunca tam olarak neye bozulduğunu da pek anlamış değilim. Keza, altını çizmek isterim ki, onun net ve kararlı duruşundan ötürü zaten bir ilişki yaşayamadığız yazıyor, yaşadığımız değil! 26 yıl önce annemin yanında görüşmekten çekinmediği için, şimdi çekinebileceğini tahmin edemedim ve küçük bir anektod olarak kitapta asla rencide etmeden kendisine yer verdim. Aslında; o paragraf bir özeleştiriydi, okuyunca bunu çok net göreceksiniz. Öyle ki, 1 ay önce proje amaçlı özel bir yemekte Polat Yağcı'nın yanında 'Kitapta benden de bahsettin mi?' diye soran da kendisiydi. Şaşkınım ama yine de bir hanımefendi öyle diyorsa öyledir ve tartışmaya kapanmıştır, saygı duymak gerekir. Kendisine, birkaç gün önce çıkardığı single'ında da başarılar dilerim." şeklinde konuşurken Samyeli'ne geçtiğimiz hafta piyasaya çıkan single'ı için başarılar dileyerek imalı bir göndermede bulundu.

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