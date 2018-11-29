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Mustafa Sandal'dan aşk bilmecesi!..

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Mustafa Sandal'dan aşk bilmecesi!..
Mustafa Sandal, geçtiğimiz ay yüzünü gizlediği bir güzelle fotoğrafını paylaştı; ortalık karıştı. Fotoğraftaki güzelin sırasıyla Ceren Hindistan, Ayşegül Işık ve Irmak Ünal olduğu öne sürüldü. Dün de bu kişinin avukat Gülnur Tutumoğlu olduğu iddia edilinc

Emina Jahovic'le 10 yıllık evliliğini Haziran'da bitiren Mustafa Sandal'ın aşk hayatı iyice bulmacaya döndü. 48 yaşındaki popçunun geçtiğimiz ay gizemli bir güzelle fotoğrafını paylaşması üzerine dedikodu kazanı kaynadı. Yeni ilişkisi hakkında sır vermeyen şarkıcının yanındaki güzelin kim olduğu hakkında çeşitli iddialar ortaya atıldı.

İddialardan ilki gizemli güzelin, oyuncu Ceren Hindistan olduğu yönündeydi.

HER İDDİAYA SESSİZ!

Hindistan, Musti'yle yakınlaştığını itiraf etse de popçu, aşkı yalanladı. Daha sonra Sandal'ın gönlünü kaptırdığı güzelin butik sahibi Ayşegül Işık adlı genç bir kadın olduğu öne sürüldü.

Kısa süre sonra Musti'nin Irmak Ünal'la birlikte olduğu iddia edildi. Dün ise Sandal'ın yeni aşkının Avukat Gülnur Tutumoğlu olduğu ve çiftin ilişkilerini 2 aydır gizlice sürdürdüğü iddia edilince kafalar iyice karıştı.

Popçunun yanındaki güzelin yüzünü gizleyerek paylaştığı bu kare olay olmuştu. Dün de bu kadının Gülnur Tutumoğlu olduğu öne sürüldü.

Musti, Emina'dan ayrıldıktan sonra aşk hayatında gaza bastı. Popçunun adı, 5 ayda 4 farklı güzelle anıldı.

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