Mustafa Sandal sigarayı elinden düşürmedi!

Anlaşmalı boşanan Mustafa Sandal ve Emina Jahovic, geçtiğimiz gün teknede bir araya geldi. İki ünlü teknedeki gergin halleriyle dikkat çekti.

Popçu Mustafa Sandal ve boşandığı Sırbistan'lı eşi Emine Jahovıc, yollarını ayırdıktan sonra ilk kez bir araya geldi. 10 yıllık evlilikleri anlaşmalı boşanma olarak biten ikili, önceki gün Bozburun'da demirli lüks teknelerinde bir araya geldi.

Sabahın erken saatlerinde tekneye ayrı ayrı gelen ikilinin, gergin konuşmaları ve hareketleri dikkat çekti.

Teknenin üst kısmına oturan ve elinden telefonunu bir an olsun düşürmeyen Emine Jahovıc, Mustafa Sandal'ın yanına gelmesi ile iyice gerildi.

Bir anda yerinden kalkan ve sinirlerine hakim olamayıp el hareketleri yapan Jahovıc, deyim yerindeyse eski eşini tehdit etti.

Habertürk muhabiri Onur Aydın'ın haberine göre hemen teknenin en ön kısmına giden ve yalnız başına güneşlenmeye başlayan Emina'nın, telefonu ile sürekli oynaması ve facetime (görüntülü konuşma) yapması dikkat çekti.

Düzgün fiziği ve vücudu ile görenleri kendisine hayran bırakan Jahovıc, güneşlenirken verdiği pozlarla yürek hoplattı.

Stresten alkol ve sigara ellerinden düşmedi!

Yaşadığı gerginlik sonunda morali bir hayli bozulan Mustafa Sandal, içki ve sigara içmeye başladı. Teknenin üst kısmında elini beline atarak stresli bir an yaşayan Sandal, ne yapacağını şaşırdı.

Gerginlikten bir ileri bir geri giden Sandal, sonrasında tekrar güneşlenmeye başladı.

İki popçunun, gerginlik sonrası sık sık içki içmesi de dikkatlerden kaçmadı. Tekne içinde pek fazla yan yana gelmemeye çalışan ikili, ilginç görüntülerin çıkmasına neden oldu.

Akşam saatlerinde tekneden inmek için bir araya gelen ikilinin, birbirlerinin yüzüne bakmaması ve konuşmaması dikkat çekti. Boşanma protokolüne göre tekneyi Emina Jahovıc, yılın 3 ayı istediği şekilde kullanma hakkına sahip.