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Mustafa sandal hakkın da şok iddia..

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Mustafa sandal hakkın da şok iddia..
Mustafa Sandal, Sırp şarkıcı Emina Jahovic'le 10 yıllık evliliğini haziran ayında bitirdikten sonra aşk hayatında gaza bastığı haberleriyle gündeme geliyor...

19 YAŞ KÜÇÜK SOSYETİK GÜZEL

Takvim Gazetesi'nde yer alan haberine göre; boşanma sonrası adı pek çok isimle anılan Musti'nin, şimdi de gönlünü Melis Sütşurup'a kaptırdığı konuşuluyor. Bir süredir gizli gizli görüşen 48 yaşındaki popçu ile 29 yaşındaki butik sahibi sosyetik güzelin buluşma adresi ise yurt dışı.

Sandal, kendi gibi başından bir evlilik geçen Sütşurup'la geçtiğimiz hafta İtalya'nın Milano kentinde buluştu. İlişkilerinin ortaya çıkmaması için ayrı ayrı paylaşım yapan ikilinin sırrı ise Sütşurup'un dün Tayland'a gitmesiyle ortaya çıktı.

'TEMKİNLİ AŞIKLAR'

Musti, geçtiğimiz gün katıldığı bir etkinlikte yeni şarkısının klibini Tayland'da çekeceğini duyurmuştu. Ünlü popçunun bu açıklamasından bir gün sonra ise Sütşurup'un Tayland'dan paylaşım yapması 'tesadüfün böylesi' dedirtti. İtalya'nın ardından GüneyDoğu Asya ülkesinde buluşan ikiliden sosyetik güzelin, başarılı popçudan daha önce yola çıkmış olması "Temkinli aşıklar" yorumu yaptırdı.

6 AYDA 5 FARKLI GÜZEL

Son 6 ayda 5 farklı güzelle yakınlaştığı iddiasıyla manşetleri süsleyen Mustafa Sandal'ın, kendisinden 19 yaş küçük Melis Sütşurup'la aşk yaşayıp yaşamadığı konusunda nasıl bir açıklama yapacağı merak konusu oldu.

İki çocuk babası Musti'nin bir süredir gizli gizli görüştüğü iddia edilen Melis Sütşurup'un önceki evliliğinden bir oğlu var.

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