MUSTAFA SANDAL, ESKİ EŞİNİ UNUTMADI!

Önceki akşam Harbiye Açıkhava’da konser veren Mustafa Sandal, eski eşini unutmadı.

Sacitaslan.com'un haberine göre; Müzik hayatındaki 25. yılını kutlayan Mustafa Sandal, önceki akşam Harbiye Açıkhava sahnesinde müzikseverlerle buluştu. Biletlerin tükendiği konserde Sandal, açılışı "Aya Benzer" şarkısıyla yaptı.

Sandal, geçtiğimiz yıl 10 yıllık evliliğini bitirdiği Emina Jahovic için övgü dolu sözler kullandı. Popçu, "Eski eşimle dostça ayrıldık. Hayatımda annemden sonraki en önemli kadın. Bana çok güzel iki evlat verdi. Bir tanesi bugün beni dinlemeye geldi" diyerek dostluk mesajı verdi.