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MUSTAFA SANDAL, EMİNA JAHOVİC'LE BİR ARAYA GELDİ!

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MUSTAFA SANDAL, EMİNA JAHOVİC'LE BİR ARAYA GELDİ!
10 yıllık evliliklerini 2018 Haziran’da sonlandıran Emina Jahovic ile Mustafa Sandal, dost kalmayı başardı. Eski eşler, önceki gün oğulları Yaman’ın yaş günü için Göcek’teki evlerinde buluştu.

Sacitaslan.com'un haberine göre; 10 yıllık evliliklerini sonlandıran Emina Jahovic ile Mustafa Sandal, iki oğulları için dost kaldı.
Yaz başından beri Göcek'teki evlerinde dönüşümlü olarak tatil yapan eski eşler, önceki gün ise büyük oğulları Yaman'ın 11. yaş günü için bir araya geldi.
Yaman için evlerinin havuz başında sürpriz bir doğum günü partisi hazırlayan Sırp şarkıcı ile Musti, gün boyu sohbet etti. Bir ara gazetecilere el sallayan eski eşler, çocuklarıyla aile pozu da verdi.

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