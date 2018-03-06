Kayınbiraderi tarafından darp edildiğini söyleyen Mustafa Denizli mahkemede şikayetçi sıfatıyla ifade verdi.
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Mustafa Denizli İfade Verdi!
Mustafa Denizli şikâyetçi sıfatıyla ifade verdi.
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