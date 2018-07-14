Mustafa Ceceli'nin boşanma kararının nedeni oraya çıktı

Mustafa Ceceli’nin ayrıldığı eşi Sinem Gedik’le ilgili son dönemin en büyük skandal iddialarından biri sonunda patladı

Mustafa Ceceli- Sinem Gedik çiftinin aniden boşanması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

9 yıllık eşi Sinem Gedik'ten tek celsede boşanan Mustafa Ceceli'nin, ayrılıktan kısa süre sonra Selin İmer ile ilişkisi ortaya çıkmıştı.

Boşanmanın sebebi ise Selin İmer olarak görülüyordu. Ceceli ve İmer boşanmanın ardından hemen evlenmişlerdi.

Ancak Cengiz Semercioğlu, boşanmanın perde arkasında yatan farklı bir iddiayı köşesine taşıdı.

Semercioğlu, Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik'in, şarkıcı İntizar ile ilişkisi olduğunu, boşanmanın sebebinin ikili arasındaki yasak aşk olduğunu iddia etti.

İşte Cengiz Semercioğlu'nun o yazısı...

Sonunda” diyorum, çünkü çift boşandığından beri magazin kulislerinde Sinem Hanım’ın şarkıcı İntizar’la ilişkisi olduğu konuşulup duruyordu.

Hatta Ceceli’nin yakın çevresine bile “Herkes beni eleştiriyor ama durum kimsenin bildiği gibi değil” cümlesini kurduğunu biliyordum.

İntizar’la Sinem Gedik’in ilişki yaşadığı iddiasını o kadar farklı yerlerden duydum ki, bizim ekip bir ara ikiliyi kamerayla takip bile etti. Bir şey yakalayamadık ama ikilinin ilişki görüntüleri sonunda mahkeme dosyasına girdi.

Skandal da bu vesileyle patladı zaten.

Mustafa Ceceli oğlunun velayetini almak için açtığı dava dosyasına Sinem Gedik-İntizar ilişkisini açık şekilde kanıtlayan fotoğraflar, hatta videolar ekledi.

Benim izlediğim görüntülerde yok ama ikilinin çok samimi şekilde yakınlaştığı bir görüntüde Ceceli’nin oğlunun da yanlarında olduğu iddia ediliyor.

Sadece görüntüleri izlemedim, Mustafa Ceceli’nin oğlunun velayetini almak için açtığı dava dilekçesini de okudum.

Ceceli’ye bu ihbar ilk olarak tanımadığı birinden mail yoluyla gelmiş.

Ancak ünlü şarkıcı “Bunu oğlumun annesine yakıştıramam, olmaz böyle şey” diyerek iddiayı görmezden gelmiş.

Ne zaman ki ikilinin görüntüleri video olarak gönderilmiş, o zaman duruma ikna olmuş Ceceli.

Bu iddialar Mustafa Ceceli’nin dava dosyasında yer aldı. Ancak ben de gözlerimle gördüm, durum iddianın ötesinde, gerçek...

Yaklaşık 1 yıldır derin magazin kulislerinde konuşulan bu konu, Ceceli’nin İstanbul Nöbetçi Aile Mahkemesi’ne velayetin değiştirilmesi için yaptığı başvuruyla dün resmen su yüzüne çıktı.

Pandora’nın kutusunun açılmasıyla önümüzdeki günlerin en çok konuşulacak magazin bombası da patlamış oldu...

YAPIM ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA

Şarkıcı İntizar'ın bağlı olduğu yapım şirketinin sahibi Polat Yağcı sosyal medyadan açıklama yaparak İntizar'la bağlarını kopardığını açıkladı. Polat Yağcı'nın paylaşımı şöyle:

Yaklaşık iki yıldır Poll Production çatısı altında sanatsal faaliyetlerini sürdüren İntizar'ın medya vasıtasıyla kamuoyuna yansıyan haberlerini üzüntü ve şaşkınlıkla okuduk. Kendisinin bugün itibariyle şirketimizle hiçbir bağı kalmamıştır. Saygılarımızla...