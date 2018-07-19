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Mustafa Ceceli eşcinsel mi?

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Mustafa Ceceli eşcinsel mi?
Eski eşinin İntizar ile cinsel ilişki görüntülerini yaydığı iddia edilen ve büyük tepki çeken şarkıcı Mustafa Ceceli'nin bir dönem eşcinsel ilişki yaşadığı iddia edildi.

Gazeteci Michelle Demishevich, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla, eski eşi Sinem Gedik'in şarkıcı İntizar ile yaşadığı eşcinsel ilişkinin görüntülerini medyaya yaymakla itham edilen Mustafa Ceceli'nin de bir zamanlar eşcinsel ilişki yaşadığını iddia etti.

"O ÜNLÜ CAFENİN 'ERKEK' SAHİBİ İLE..."

Demishevich, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "İstanbul, Beyoğlu, Cihangir'deki o ünlü cafenin 'erkek' sahibi ile yıllar önce sen çok büyük bir aşk yaşamıştın hatırlıyor musun? #Mustafa Ceceli"

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Kaynak: medyaradar

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