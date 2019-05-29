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MUSTAFA ÇAPKINLIĞA DEVAM EDİYOR

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MUSTAFA ÇAPKINLIĞA DEVAM EDİYOR
5 aydır birlikte olan Melis Sütşurup ve Mustafa Sandal, Cannes’da aşk tazeliyordu.

 İddiaya göre, Fransa’da tatil yaptığı sevgilisini önden Türkiye’ye gönderen Mustafa Sandal, geçen akşam esmer bir kadınla samimiyeti ilerletirken bir hayranına yakalandı.
49 yaşındaki popçu Mustafa Sandal, Fransa tatiline çıktığı kendisinden 20 yaş küçük Melis Sütşurup'la aşk tazelemişti.

SEVGİLİSİ GİDİNCE ÇAPKINLIK TURUNA ÇIKTI
Mustafa Sandal, Melis Sütşurup'un Türkiye'ye dönmesiyle Cannes'da çapkınlık turuna çıktı.
Yakın bir dostu ile Fransa'da kalan popçu, soluğu Baoli Cannes adlı mekanda aldı. Takvim gazetesinin haberine göre, Mustafa Sandal, çılgın partileriyle ünlü mekanda esmer bir kadınla yakınlaştı.

EVDEKİ HESAP ÇARŞIYA UYMADI!
Gecenin ilerleyen saatlerinde samimiyeti artıran ikili bir ara dudak dudağa öpüştü. Kimselere yakalanma korkusu olmadan esmer kadınla sarmaş dolaş eğlenen popçunun evdeki hesabı çarşıya uymadı!

İHANET SOSYAL MEDYAYA YANSIDI
Mustafa Sandal, partide kendisini tanıyan bir Türk hayranının objektifinden kurtulamadı. Popçunun ihaneti de böylece sosyal medyaya yansıdı.

MORAL TATİLİNDE
Aldatıldığını öğrenen Melis Sütşurup ise öfkeden deliye döndü. Sosyetik isim, ilk evliliğinden olan oğlunu da alıp Antalya'ya moral tatiline gitti.

İLİŞKİYİ GÖZDEN GEÇİRİYOR
Mustafa Sandal'ın telefonlarına çıkmadığı öğrenilen Melis Sütşurup'un şu sıralar ilişkisini gözden geçirdiği konuşulanlar arasında.

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(Posta)

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