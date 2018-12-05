Müslüm'ün ardından Yılmaz Güney filmi geliyor!

Usta yönetmen ve oyuncu Yılmaz Güney'in eşi Fatoş Güney, ‘Çirkin Kral Efsanesi’ adlı belgeselde eşinin kadına şiddet uygulayan biri gibi gösterildiğini söyledi.

Yılmaz Güney'in eşi Fatoş Güney, Günaydın’dan Tuba Kalçık’a konuştu. Fatoş Güney, eşinin zorluklarla dolu hayatından aşklarına, 'Çirkin Kral Efsanesi' belgeseli hakkındaki düşüncelerinden hayaline kadar pek çok konuda açıklamalar yaptı.

İşte o açıklamalar...

"KENDİMİ SANA BEN ANLATACAĞIM..."

"Yılmaz, bana evlenme teklif ettiğinde "Ama ben sizi hiç tanımıyorum ki" demiştim. O da bana, "Sakın beni kimselere sorma, kimse beni gerçek anlamda tanımaz. Kendimi sana ben anlatacağım" demişti.

Bir yıl boyunca askerlik yaptığı Muş'tan bana mektuplar göndermiş, kendisini anlatmıştı. Yılmaz'ın hayatını, yorgancıların havada uçuşturduğu hallaç pamuklarına benzetirim. Hiçbir yerde ve hiç kimseyle uzun süreli bir yaşamı olmadı. Yenice köyünden Adana'ya, oradan İstanbul'a savrulan hayatı Nevşehir, Selimiye, Ulucanlar Cezaevi, Kayseri, İzmit, Toptaşı, Sağmalcılar, İmralı ve Isparta cezaevlerinde geçti. Ardından sürgün yılları; vatandaşlıktan atılmış, bütün filmleri yakılmış, yasaklanmış, 'vatan haini' ilan edilmiş olarak...

"BELGESELİ GÖRÜNCE 'YAZIK OLDU' DEDİM"

O nedenle 'Çirkin Kral Efsanesi' isimli belgeseli görünce 'Yazık oldu' dedim.Ortaya konulan profillerden hangisi Yılmaz Güney'di? Kopuk, konuşmalar gereksiz, kurgusu karmaşık ve reyting kaygısı yüklü. Ülkemiz tarihinin, birçok filmiyle iç içe geçen yansımaları da yoktu.

Yönetmenin siyasi görüşlerini araya sokma kaygısıyla uzayan bir röportajlar serisi.

"ŞİDDET ÜZERİNE YAPIŞTI"

Yeşilçam'ın en ilkel çalışma koşullarında çoğu niteliksiz insanlarla çalışmak kolay mıydı? Fransa'da 'Duvar'ı çekerken; Almanya sokaklarından toplanan çocuklarla, oyunculukla ilgisi olmayan kişilerden oyun almak için didinirken mi acımasızdı?

Fransız ekibin kaprisleri yüzünden "Her an bir duygumu öldürüyorlar, sanki çocuklarımı öldürüyorlar" diye ağladığı bilinir miydi?

Hapishanede başlayan hastalığı midesini yiyip bitirmişken, sinirleri harapken, asistanına kızıp vurması nasıl şiddet gösterisi olarak kabul edilebilirdi? Filmlerinde kadınların törelerce nasıl kurban edildiklerinin mesajını verirken, bir belgeselde nasıl kadına şiddet uygulayan biri olarak anılabilirdi? 'Bir işçi kadın bile onun karşısında kendini kraliçe gibi hissedebilirdi' tespitine rağmen, yapıştırılan 'eşine şiddet' yaftasına gelince... Karşı tarafın geçmişinin gölgelediği, onun değerlerine ters düşen bir birlikteliğin verdiği zarardan başka ne olabilirdi? Ama şiddet, üzerine pis bir leke gibi yapışıp kalacaktı işte.

"MÜSLÜM'Ü ÖYLE BİR GEÇER Kİ..."

Bir Yılmaz Güney filmi, 'Müslüm'ü geçer mi? Öyle bir geçer ki; onlarca misli hem de. Bizim projemize niyetlenen çok yapımcı oldu. En sonuncusu 'Müslüm' filminin yapımcısı Mustafa Uslu'ydu ama son anda vazgeçti.

Filmimizi kendim yapacağım, olmazsa da imece usulüyle. Yılmaz'ı gönüllerinde taşıyanlardan destek isteyeceğim. Onu yeni kuşaklara aktarmanın bir yolunu bulacağım.