Müslüm'ü paylaşamadılar

Müslüm”, 2018’in en çok izlenen filmi oldu. Vizyondaki 9’uncu haftasında 6.229.522 kişinin izlediği film, 82 milyon 107 bin lira hasılat elde etti ama ortaklar aralarında anlaşamadı...

Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu bugünkü köşesinde Müslüm filminin ortakları arasındaki davayı kaleme aldı. İşte Eyüboğlu'nun bugün yazısından o bölüm:Müslüm Gürses’in hayatını anlatan “Müslüm”, 2018’in en çok izlenen filmi oldu. Vizyondaki 9’uncu haftasında 6.229.522 kişinin izlediği film, 82 milyon 107 bin lira hasılat elde etti.

Digital Sanatlar/Mustafa Uslu ile ICNN Yapım Bilişim Danışmanlık/Nuri Yıldırım, “Müslüm”ün eşit oranda iki hissedarı. Ancak Uslu, filmi CGV Mars Entertainment’e verirken tüm hakların kendinde olduğunu beyan etti.

Filmin vizyona girmesine bir gün kala ICNN Yapım, CGV Mars Entertainment’a ihtarname gönderdi. Eser İşletme Belgesi’ni kanıt olarak sunan şirket, yapımcıya yapılacak ödemenin yüzde 50’sini istedi, aksi takdirde filmi durduracağını bildirdi.

Bunun üzerine CGV, sorunu çözmeleri için iki ortağı bir araya getirdi. Yıldırım, Uslu’ya düşen payın yüzde 50 olduğunu kabul etti. Yıldırım, Uslu’nun “Ekstradan harcamalarımız oldu, payım yükseldi” diyerek sunduğu harcamalara itiraz etti. Taraflar anlaşamayınca konu yargıya taşındı. Bunun üzerine CGV Mars, “Müslüm” filminden yapımcılara düşen payın yüzde 50’sini Uslu’nun hesabına, yüzde 50’sini ise Sulh Ceza Mahkemesi’ne yatırmaya başladı. Şu ana kadar burada biriken para 20 milyon lira civarında. Yargı karar verecek, bu paranın yapımcılar arasında hangi oranda paylaşılacağına.