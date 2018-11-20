Müslüm filmini 23 gün sonunda kaç kişi izledi?

Müslüm Gürses'in yaşamını konu alan 'Müslüm' filmi, 23 günde 4 milyon barajını aştı.

2013 yılında hayatını kaybeden usta sanatçı Müslüm Gürses'in yaşamını konu alan 'Müslüm' filmi, 26 Ekim'de seyircisiyle buluşmuştu. 785 salonda gösterilen film, 23 günde 4 milyon barajını aştı.

Başrollerini Timuçin Esen ve Zerrin Tekindor'un paylaştığı 'Müslüm' filmi, şu ana kadar 4 milyon 357 bin 623 kişiyi sinema salonlarına çekmeyi başardı.

Sadece geçtiğimiz hafta sonu 4 milyon 357 bin 623 TL hasılat yapan yapım, vizyona girdiği ilk günden itibaren ise toplam 58 milyon 462 bin 173 TL hasılat elde etti.