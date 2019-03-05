Müslüm filinde bir kriz daha!!

Müslüm filmi, Müslüm Gürses’in 6. ölüm yıldönümü vesilesiyle 1 Mart’ta yeniden sinemaseverlerle buluştu

Gösterime girdiği günden itibaren büyük ilgi gören ve 6 milyonu aşkın izleyiciyle yeni rekorlara imza atan Müslüm, Müslüm Gürses’in 6. ölüm yıldönümü vesilesiyle 1 Mart’ta yeniden sinemaseverlerle buluştu. 128 salonda vizyona yeniden giren Müslüm filmini 12 bin 48 kişi izlerken, filmin yapımcı şirketleri ICNN Yapım ve Dijital Sanatlar şirketleri arasında yeni bir dava konusu daha oldu. Bugüne kadar 84 milyon TL hasılat elde edilen "Müslüm" filminde Mars Cinema Group ortak yapımcılardan sadece Dijital Sanatlar şirketine ödeme yaparken, ICNN Yapımın hak edişini mahkeme süreci devam ettiği gerekçesiyle ödemiyor.

Müslüm filmi yeniden vizyonda

Müslüm Gürses’in 6. ölüm yıldönümü vesilesiyle tekrar gösterime giren film, kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için 1 Mart itibarıyla, yeniden gösterime özel bilet fiyatıyla girince filmin yüzde 50 ortağı olan ICNN Yapım dağıtıcı firma Mars Cinema Group ve davalık olduğu Dijital Sanatlara yeni bir dava açmaya hazırlanıyor. ICNN Yapım, Müslüm filminin 2. kez vizyona girerken kendilerinden izin alınmadığını öne sürüyor.