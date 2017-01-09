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''Muslera, Türkiye'nin en iyi kalecisi"

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''Muslera, Türkiye'nin en iyi kalecisi"
Antalyaspor'un Sloven kalecisi Fornezzi, ''Bana göre Muslera, Türkiye'nin en iyi kalecisi. Aynı mevkide oynayan bir meslektaşı olarak onu çok beğeniyorum."

Fornezzi, Antalya'da takımının kamp yaptığı otelde, sorularını yanıtladı. 
Eto'o'nun müthiş bir insan ve futbolcu olduğunun altını çizen Fornezzi, "Eto'o her takımın sahip olmak isteyeceği bir futbolcu. Onu anlatmaya  gerek yok, dünya çapında bir isimden bahsediyoruz. Takımın lideri ve gerçek bir kaptan. Forvet olarak da yakaladığı 10 pozisyonun 8'ini gole çeviren büyük bir golcü. Tabii ki başka takımda olsaydım, Eto'o'nun karşısında kalede olmak  istemezdim. Ona karşı oynamak benim için çok tehlikeli olurdu." ifadelerini kullandı. 
Antrenmanlarda Eto'o'dan çok şey öğrendiklerini dile getiren Sloven kaleci, "Eto'o ile aynı takımda olduğum için gurur duyuyorum. Takım içinde çok iyi bir ilişimiz var." dedi. 
Saso Fornezzi, Eto'o'nun maç öncesinde yaptığı konuşmaların da takıma olumlu yansıdığını aktararak, şunları kaydetti: 
"Eto'o'nun yaptığı konuşmalar birçok maçı çevirmemizin sebebi olabilir. Eto'o maç öncesi takımı etrafında toplayarak, yaptığı konuşma ile bize öz güven aşılıyor, takıma enerji veriyor. Gerçekten soyunma odasında konuştuğumuz birçok şeyi sahada uygulamak için o konuşmaya ihtiyaç duymuştuk." 
"Muslera, Türkiye'nin en iyi kalecisi" 
Deneyimli file bekçisi, Spor Toto Süper Lig'de birçok yetenekli kalecinin bulunduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu: 
"Süper Lig kaliteli bir lig ve önemli isimleri bünyesinde bulunduruyor. Birçok iyi kaleci sayabilirim ama bana göre Muslera, Türkiye'nin en iyi kalecisi. Aynı mevkide oynayan bir meslektaşı olarak onu çok beğeniyorum." 

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