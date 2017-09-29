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MÜSİAD DİYARBAKIR ŞUBE BAŞKANI'NA SİLAHLI SALDIRI

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MÜSİAD DİYARBAKIR ŞUBE BAŞKANI'NA SİLAHLI SALDIRI
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Diyarbakır Şube Başkanı İsmail Özşanlı uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre Özşanlı merkez Kayapınar ilçesi Diclekent Mahallesi'nde evinden çıktığı sırada akrabası olduğu öğrenilen kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Yaralanan Özşanlı, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı.
Polis, kaçan saldırganı yakalamaya çalışıyor.

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