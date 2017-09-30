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MÜSİAD Diyarbakır Şube Başkanı Şanlı'ya silahlı saldırı!

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MÜSİAD Diyarbakır Şube Başkanı Şanlı'ya silahlı saldırı!
MÜSTAKİL Sanayici İşadamları Derneği (MÜSİAD) Şube Başkanı İsmail Özşanlı, dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişi yada kişilerin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralandı.

Merkez Kayapınar İlçesi Diclekent Semti'nde dün gece saat 01.30 sıralarında evine gitmeye çalışan MÜSİAD Diyarbakır Şube Başkanı İsmail Özşanlı, kimliği belirsiz kişi yada kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli bölgelerine isabet eden 4 kurşunla ağır yaralanan Özşanlı, olay yerine çağrılan ambulans ile Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Özşanlı, ilk müdahalesinin ardından Genel Cerrahi Yoğun Bakım ünitesine alındı. Doktorlar, Özşanlı'nın genel durumunun iyi olduğunu söyledi. 

Saldırıyı düzenleyen kişi yada kişiler olaydan sonra kayıplara karışırken, olay yerinde inceleme yapan polis 15 adet boş kovan buldu. Kaçarak kayıplara karışan saldırgınların yakalanması amacıyla polis çalışma başlatırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma ise devam ediyor. 

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