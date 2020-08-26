İpek Er'e cinsel istismar suçundan tutuklanan ve daha sonra adli kontrol kararıyla serbest bırakılan Musa Orhan hakkında İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika haberi geldi.

Bakanlık konuyla ilgili bilgilendirme paylaştı. Uzman Çavuş Musa Orhan'ın serbest kalması sosyal medyada geniş yankı bulmuştu. Siirt Başsavcılığı tarafından karara itiraz edilmiş fakat kabul görmemişti. İşte konuyla ilgili son dakika haberinin detayları...

18 yaşındaki İpek Er, Uzman Çavuş Musa Orhan tarafından tecavüze uğradığını bunun sonunda psikolojisinin bozulduğunu ve ailesinin yüzüne bakamadığını ifade eden bir mektup yazdıktan sonra intihar etmişti. Sosyal medyada bu mektubun ortaya çıkmasından sonra Musa Orhan tutuklanmıştı. Sabah saatlerinde gelen son dakika haberine göre Musa Orhan, serbest kaldı. Konuyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanlığı; bazı paylaşımların iyi niyetli olmadığı ifade etti.

İçişleri Bakanlığı'ndan yaşamını yitiren 18 yaşındaki İpek Er'e yönelik 'nitelikli cinsel saldırı' suçlaması ile hakkında dava açılan ve dün tahliye edilen Uzman Çavuş Musa Orhan ile ilgili açıklama geldi. Açıklamada ''Kurum içinde yürütülen idari süreçlerin haricinde, adli makamlarca devam eden iş ve işlemlere ilişkin bakanlığımızın herhangi bir yetkisi ve tasarrufunun olması hukuken ve fiilen mümkün değilken, gerek bakanlığımızın gerekse sayın bakanımızın tutuklanma veya adli kontrol kararlarında etki ve müdahalesinin olduğuna dair paylaşımları iyi niyetli olarak değerlendirmemiz, elbette ki mümkün değildir'' denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Yaşadığı cinsel istismar olayından sonra intihara kalkışan ve 18 Ağustos 2020 tarihinde, tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybeden İpek Er ve bu olayın şüphelisi Musa Orhan hakkında sosyal medyada bir süredir yapılan yorumlarda, gerek bakanlığımız gerekse İçişleri Bakanı sayın Süleyman Soylu hakkında mesnetsiz, hiçbir yasal ve fiili dayanağı olmayan, haksız ve iftiraya varan birtakım paylaşımların yapılması üzerine, aşağıdaki hususların açıklanmasına gerek duyulmuştur.

1- Kamuoyuna yansıyan ve bakanlığımız tarafından hiçbir şekilde tasvip edilmeyen, mütevaffanın ailesinin üzüntüsünün derinden paylaştığımız bu acı hadise ile ilgili olarak tüm yasal süreçler, kanunun öngördüğü çerçevede devam etmekte, tutuklanma talebi ve buna bağlı kararlar savcılık ve mahkeme tarafından işleme konulmaktadır. 2- Şüphelinin Jandarma Uzman Çavuş olması hasebiyle, kurum yönünden yapılması gereken idari tahkikat ve işlemler de yine yasal çerçevede Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde devam etmektedir. Bu kapsamda; Musa Orhan isimli şahıs Siirt Valiliğinin tarafından 16 Temmuz 2020 tarihli oluru ile idari soruşturma kapsamında hemen görevinden uzaklaştırmıştır.

"Devlet Memurluğundan Çıkarma" cezası verilmesi istemiyle 10 Temmuz 2020 tarihinde soruşturma başlatılmış, bahse konu disiplin soruşturması tamamlanarak Jandarma Genel Komutanlığı Yüksek Disiplin Kuruluna gönderilmiştir. Adı geçen şahısla ilgili ihraç işlemleri başlatılmış olup yasal süreç devam etmektedir. Sürecin tüm aşamaları, kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır. 3- Kurum içinde yürütülen idari süreçlerin haricinde, adli makamlarca devam eden iş ve işlemlere ilişkin bakanlığımızın herhangi bir yetkisi ve tasarrufunun olması hukuken ve fiilen mümkün değilken, gerek bakanlığımızın gerekse sayın bakanımızın tutuklanma veya adli kontrol kararlarında etki ve müdahalesinin olduğuna dair paylaşımları iyi niyetli olarak değerlendirmemiz, elbette ki mümkün değildir.