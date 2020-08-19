Musa Orhan için tutuklanmaya yönelik yakalama kararı çıkardı

Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi, İ.E'ye cinsel saldırıda bulunan uzman çavuş Musa Orhan hakkında tutuklanmak üzere yakalama emri çıkartılmasına karar verdi.

Açıklamada, "Soruşturmanın tamamlanmasına müteakip şüpheli hakkında 27.07.2020 tarihinde Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesine nitelikli cinsel saldırı suçundan iddianame tanzim edilerek kamu davası açılmış ve Adli Tıp Kurumu raporunda belirtilen bulgular doğrultusunda yargılamayı yapacak mahkemeden şüphelinin tutuklanması talep edilmiştir." denildi.

Siirt Barosu sosyal medya hesabından, "2002 doğumlu mağdur İ.E isimli şahsın şüpheli M.O tarafından cinsen saldırıya uğraması olayına ilişkin Siirt Cumhuriyet Başsavcılığını'nca nitelikli cinsel saldırı suçundan başlatılan soruşturma kapsamında Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından şüpheli Musa Orhan hakkında tensiple birlikte tutuklamaya yönelik yakalama kararı verilmiştir. Kızımız ve ailesinin yaşadığı mağduriyetle ilgili hukuki sürecin başından beri müdahil olan baromuzun, bundan sonraki süreçlerde de ailenin yanında olarak dava dosyasının takipçisi olacağının kamuoyunca bilinmesini isteriz" açıklamasını yaptı.

Savcılıktan öğle saatlerinde yapılan açıklamada şunlar kaydedilmişti:

Mağdur İ.E.'nin cinsel istismara maruz kalması olayı hakkında kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla bir basın açıklaması yapılması uygun görülmüştür. Mağdur 07.07.2020 tarihinde Siirt Cumhuriyet Başsavcılığımıza müracaat ederek daha önce sosyal medyada tanışıp arkadaşlık yaptığı, şüpheli Musa Orhan’ın kendisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla şikâyetçi olmuş ve derhal soruşturma başlatılmıştır.” denildi.

Açıklamada, “Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma kapsamında mağdur ve şüphelinin iddia ve beyanları doğrultusunda tüm deliller toplanmış ve titizlikle değerlendirilmiştir. Şüpheli 17.07.2020 tarihinde tutuklama istemiyle Siirt Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edilmiş, şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir.

Soruşturmanın tamamlanmasına müteakip şüpheli hakkında 27.07.2020 tarihinde Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesine nitelikli cinsel saldırı suçundan iddianame tanzim edilerek kamu davası açılmış ve Adli Tıp Kurumu raporunda belirtilen bulgular doğrultusunda yargılamayı yapacak mahkemeden şüphelinin tutuklanması talep edilmiştir. Mahkemenin Başsavcılığımızın talebi hakkında bir karar vermesi beklenmekte olup yargılama süreci devam etmektedir.

Açığa alındı

Siirt Barosu Orhan’ın yürütülen soruşturma kapsamında çalıştığı kamu kurumu tarafından açığa alındığını duyurmuştu.