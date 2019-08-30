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MUŞ, BU YIL BALA DOYACAK!

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MUŞ, BU YIL BALA DOYACAK!
Muş’un yaylalarında bal hasadı devam ederken, 45 bin kovandan yaklaşık 700 ton bal üretimi bekleniyor.

İHA'nın haberine göre; Muş'ta geçimlerini arıcılıkla sağlayan bal üreticileri, eylül ayına yaklaşılmasıyla bal hasadına devam ediyor. İl genelinde arıcılık yapan 400 aile, 45 bin kovanda yaklaşık 700 ton bal almayı hedefliyor. Merkeze bağlı Soğucak köyünde bal üretimi yapan Muş Bal Üreticiler Birliği Başkanı Aydın Bağlam, Muş yaylalarında konaklayan 400 ailenin 45 bin kovanla arıcılık yaptığını ve bal sektöründe bu yıl verimin çok güzel olduğunu söyledi. Bal rekoltesinde geçen yıla oranla artık olduğunu ifade eden Bağlam, “Muş'ta 400 gezgin arıcının bulunuyor. Yaklaşık 45 bin kovan olan bal rekoltesinde geçen yıla oranla artış var. Bu sene üretilecek olan bal miktarı 700 ton olarak tahmin ediyoruz ve yaklaşık 7 milyon lira girdi sağlayacaktır." dedi. 

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