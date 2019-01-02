Bir dargın bir barışık aşk yaşayan Hande Erçel ile Murat Dalkılıç hakkında her gün yeni iddialar ortaya atılmaya devam ediyor. Son olarak Hande Erçel'in sosyal medya hesaplarından Dalkılıç'ı engellemesi, 'Barışma ihtimalleri ortadan kalktı' olarak yorumlansa da genç popçunun Instagram paylaşımı kafaları karıştırdı. Murat Dalkılıç, sosyal medya hesabından yaptığı yeni yıl paylaşımına, "Güzel bir 2019 her şeyi çözer. Gel canım sen gel..." notunu düşmesi, takipçileri tarafından 'Hande Erçel'e çağrı yapıyor', 'Barışacaklar' şeklinden yorumlandı.
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Murat'dan hande'ye yeni yıl mesajı
Murat Dalkılıç, yaptığı bir sosyal medya paylaşımıyla 'Acaba barışıyorlar mı?' dedirtti.
Etiketler: murat dalkılıç, hande erçel, barışma, 2019
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