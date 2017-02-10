Murat Yıldırım: Devletin bekası için yeni sistem şart!

Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sunucusu Murat Yıldırım referandumda evet diyeceğini açıkladı: "İşlerin daha hızlı yürümesi, devletin bekası, memleketin hayrı için referandumda evet diyeceğim. Huzur ve çözüm için yeni bir sistem lazım"

ATV yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sunucusu Murat Yıldırım Günaydın'a konuştu. Ünlü oyuncu söze, geçtiğimiz günlerde neden 'Güçlü bir Türkiye için evet' videosu paylaştığıyla başladı: "Yeni sistemin memleketin hayrına olduğuna inanıyorum. Huzur ve hızlı çözüm için yeni bir sistemin şart olduğunu düşündüğüm için evet diyeceğim."

DOĞACAK ÇOCUKLARIM İÇİN

"Particilik yerine sistem konuşulsun. Öte yandan çoluk çocuğa karışmak istiyorsam devletin bekasına ihtiyacım var. Ben huzurlu bir ortam ve çözüm istiyorum. Ne yapabiliriz bunu konuşmalıyız. Ölümsüz olmamalıyız. Gücümüzü, devleti eleştirmeye harcamamalıyız. Ben güzel günlerin geleceğine inanıyorum."