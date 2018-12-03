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Murat Yetkin: Erdoğan, Suudi Prens'ten hesap sormamış

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Murat Yetkin: Erdoğan, Suudi Prens'ten hesap sormamış
Gazeteci yazar Murat Yetkin, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak ‘emir vermekle’ suçladığı Suudi Prens Muhammed bin Salman’a hesap soramadığını yazdı.

Yetkin’e göre Erdoğan, Arjantin’deki G20 Zirvesi’nde ‘ayağına gelen fırsatı kullanamadı.’

Kişisel blog sitesinde G20 zirvesini ele alan Yetkin, “Peki, neden 2009’da İsrail Cumhurbaşkanına ‘One Minute!’ çeken Erdoğan, 2018’de Suudi Veliaht Prensine çekme fırsatını kaçırmış?” diye sorarken şu ifadeleri kullandı:

“Bilemiyoruz. 'Basınla buluşmasında' soran bir gazeteci olmamış. Soracak olanın orada ne işi var diye sormayın lütfen. Bakın ben bu yazıyı çok değil birkaç ay önce Hürriyet’in internet sitesinde de yazabilirdim, yazabiliyordum yazılarıma son verilmeden önce ve henüz Hürriyet, Demirören Grubuna satılmış değildi. Kimse kimseyi kandırmasın lütfen.”

 

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