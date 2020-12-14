Murat Yetkin: Erdoğan Covid-19 ölümleri konusunda kandırıldı mı?

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Koronavirüs'e (Covid-19) yakalananlar ve ölüm sayılarında artış varken habersizmiş gibi davranmasını eleştirdi

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Koronavirüs'e (Covid-19) yakalananlar ve ölüm sayılarında artış varken habersizmiş gibi davrandığını belirterek, Halkı Covid salgını konusunda kandırma girişimlerinin bir amacı Erdoğan liderliğinde AK Parti’nin başarısını göstermekti muhtemelen. Mızrak çuvala sığmayınca rakamlar alt üst oldu.

Her birimizin ailemizde, arkadaşlarımız, yakınlarımız arasında Covid kurbanları var artık. Salgının sorumlusu hükümet değil, bütün dünyayı etkiliyor, ama eksik önlemler nedeniyle yeniden yayılıp daha çok can almasının sorumlusu hükümet. Başka kim olacak?" görüşünü savundu.

Yetkin, "Kandırma girişimlerinin bir amacı da karantina, ya da tam kapanmadan kaçma bahanesi üretme. Yapılması gereken esnafa, küçük işletmelere, çalışanları mağdur etmeyecek ölçüde destek verip karatina ilan etmek. Bilim Danışma Kurulu üyelerinden Türk Tabipler Birliğine dek tıp insanları, hafta sonları kesintili kapanmadansa en az iki, tercihan 3-4 hafta tam kapanmayı öneriyorlar kamu sağlığı bakımından.

Kendilerine ve halka saygısı olan iktisatçılar tam kapanmanın ekonomiye de daha az zarar vereceği görüşünde. Ama hükümet dükkanlar, küçük işletmeleri, AVM ve camiler gibi topluca bulunulan mekanları kapatmak istemiyor. Çünkü -camiler bir yana- esnafa, küçük işletmelere ve emekçilere verilecek para yok, kasa boş." düşüncesini dile getirdi.