Murat ve Aslı Defteri Kapandı

Murat Boz'a yöneltilen sorular karşısında "Aslı ile ilgili konuşmuyorum. Daha önce de konuşmadığımı söylemiştim. Yine kendimi tekrarlamayayım” diyerek soruları sertçe yanıtladı.
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Murat Boz ile Aslı Enver yolları kesin bir şekilde ayırdı
Etiketler: aslı enver, murat boz
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