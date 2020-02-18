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Murat ve Aslı Defteri Kapandı

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Murat ve Aslı Defteri Kapandı
Murat Boz ile Aslı Enver yolları kesin bir şekilde ayırdı

Murat Boz'a yöneltilen sorular karşısında "Aslı ile ilgili konuşmuyorum. Daha önce de konuşmadığımı söylemiştim. Yine kendimi tekrarlamayayım” diyerek soruları sertçe yanıtladı.

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