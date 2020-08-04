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Murat Övüç eylemden kovuldu!

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Murat Övüç eylemden kovuldu!
Muğla’nın Bodrum ilçesinde bu akşam saatlerinde İstanbul Sözleşmesi için oturma eylemi düzenleyen kadınların arasına girmeye çalışan ünlü sosyal medya fenomeni Murat Övüç, iki yıl önce kadınlar hakkında söylediği sözler hatırlatılarak eylemden kovuldu. Ey

Murat Övüç eylemden kovuldu!Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu akşam saatlerinde Eşitlik İçin Kadın Platformu üyeleri tarafından İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması için oturma eylemi düzenlendi.

TATİLCİLER DE EYLEME ALKIŞLARLA DESTEK VERDİ

Bodrum Belediye Meydanı'nda düzenlenen eyleme kadınlar ellerinde ‘İstanbul Sözleşmesinden Çıkamazsınız Çıkamayacaksınız Çıkartmayacağız’, ‘Öldüren Sevgi İstemiyoruz İstanbul Sözleşmesini Uygula’, ‘Katledilen Kadınlar İsyanımızdır’, ‘Erkek Vuruyor Devlet Koruyor’ ve ‘Haklarımızdan Hayatlarımızdan Vazgeçmiyoruz’ dövizleri taşıdı. Basın açıklaması yapılmayan eylem sırasında kadınlar sadece alkışlı protestoda bulundu. Belediye Meydanı'ndan geçen ve günübirlik tekne turlarından dönen yerli turistler de kadıların eylemine alkışlarla destek verdi.


ÜNLÜ FENOMEN DESTEK İÇİN GELDİ, EYLEMDEN KOVULDU, SİNİRLENİP GİTTİ

Sosyal Medya Fenomeni olarak bilinen ve zaman zaman yaptığı ilginç açıklamalarla magazin dünyasında yer edinen 52 yaşındaki Murat Övüç Belediye Meydanı'ndan geçerken otomobilini durdurup kadınlara desteğe geldi. Ayağında kavuniçi terlikleri üzerinde şort ve bornoz ile desteğe gelen Övüç oturan kadınlar çok sert tepki gösterdi.


ARAMIZA GİREREK KENDİNİ AKLAYAMAZSIN

Turizmci Cihan Aylin Bozkurt, kadınların arasına girerek oturmak isteyen Övüç'e “Buraya gelme önce kadınlar şiddete uğrarken iki yıl önce söylediklerini düşün, buraya aklanmaya gelip kendini aklayamazsın, burada seni aklattırmayız, gidiniz buradan” diyerek tepki gösterdi.

Bozkurt'un sert tepkisine diğer kadınlarda katılınca Övüç eylemdeki kadınların arasından ayrılarak koruması ile otomobiline yürüdü. Övüç yaptığı açıklamada “Eylemi görünce durup yanlarına geldim ama bana haksızca tepki gösterdiler, iki yıl önceki konuşmamı yeni diye anlatıyorlar, işte bu cahil kadınlar yüzünden bir şey yapılamıyor, cahiller” diye açıklama yaptı. Övüç daha sonra koruması ile birlikte otomobiline binerek eylemin yapıldığı yerden ayrıldı.

Belediye Meydanı'ndaki kadınların eylemi yaklaşık 45 dakika sürdü. Kadınlar daha sonra sessizce ayrıldı.
 

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