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Murat Karayalçın: Adayımız CHP'li olmalı, Mansur Yavaş istifa etti

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Murat Karayalçın: Adayımız CHP'li olmalı, Mansur Yavaş istifa etti
Murat Karayalçın, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere dair açıklamalarda bulundu. "Adayımız CHP'li olmalı" diyen Karayalçın, Ankara Büyükşehir Belediyesi için yarışacağı ileri sürülen Mansur Yavaş için "Üyemiz değil" hatırlatmasında bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, CHP İstanbul İl başkanlığı, SHP Genel Başkanlığı, Başbakan Yardımcılığı, Dışişleri Bakanlığı yapan Murat Karayalçın,

"2014 seçimini kaybeden Mansur Yavaş, seçim sonrası CHP'den istifa edip dilekçesini Yargıtay Başsavcılığı'na verdi. Şimdi ‘rozetsiz aday' diyor. Benim yakamda CHP rozeti vardı ama tarafsız belediye başkanıydım. Evet, CHP'nin başkan adayları partili olmalıdır" dedi. 

"Şimdi ‘rozetsiz aday' diyor"

Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Murat Karayalçın, CHP-İYİ Parti  görüşmesinin sürdüğünü kaydederek, CHP'nin başkan adaylarının partili olması gerektiğini savundu. Aday olmayacağını ancak katkı sağlayacağını belirten Karayalçın,

"Dışarıdan gelen ve milletvekili seçilen İlhan Kesici de Mehmet Bekaroğlu'da Bülent Kuşoğlu'da, partimizin üyesi. Başka partilerden kim gelirse bizim canımız ciğerimiz. 2014 seçimini kaybeden Mansur Yavaş, seçim sonrası CHP'den istifa edip dilekçesini Yargıtay Başsavcılığı'na verdi.

Şimdi ‘rozetsiz aday' diyor. Benim yakamda CHP rozeti vardı ama tarafsız belediye başkanıydım. Evet, CHP'nin başkan adayları partili olmalıdır ama CHP-İYİ Parti yönetimlerinin sürdürmekte olduğu görüşmelerin sonucunu da saklı tutuyorum" diye konuştu. 

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