Gecce'nin haberine göre; 1Sezonu Çeşme'de açan Murat Eken önceki gün eşi Gizem Önen'le birlikte bir beach'te görüntülendi.Saat 14:00’te geldikleri plajda gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkaran çift, oradan 19:00 sıralarında ayrıldı.
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MURAT EKEN SOLUĞU ÇEŞME'DE ALDI!
Tiyatro sahnesinde geçirdiği kaza sonucu topuğu kırılan ve uzun süre ayağı alçıda kalan Murat Eken, alçıdan ve koltuk değneğinden kurtulur kurtulmaz soluğu Çeşme’de aldı.
Etiketler: murat eken, çeşme, tatil
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