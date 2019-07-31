MURAT EKEN SOLUĞU ÇEŞME'DE ALDI!

Tiyatro sahnesinde geçirdiği kaza sonucu topuğu kırılan ve uzun süre ayağı alçıda kalan Murat Eken, alçıdan ve koltuk değneğinden kurtulur kurtulmaz soluğu Çeşme’de aldı.

Gecce'nin haberine göre; 1Sezonu Çeşme'de açan Murat Eken önceki gün eşi Gizem Önen'le birlikte bir beach'te görüntülendi.Saat 14:00’te geldikleri plajda gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkaran çift, oradan 19:00 sıralarında ayrıldı.