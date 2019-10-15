MURAT DALKILIÇ’TAN ‘FRANSA’ TEPKİSİ!

Şarkıcı Murat Dalkılıç, sosyal medya hesabı üzerinden Futbol Milli Takımı'nın gol sonrası sevincini göstermeyen Fransız televizyonu rejisine sert çıkıştı.

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Fransa ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve 19 puanla liderliğini sürdürdü. Maça damga vuran anlardan biri ise Milli Takım oyuncularının gol sonrası verdiği asker selamının Fransız televizyonu rejisi tarafından ekranlara yansıtılmaması oldu.

DALKILIÇ TEPKİ GÖSTERDİ

Maçı izleyen pek çok isim yapılan bu terbiyesizliğe tepki gösterdi. Şarkıcı Murat Dalkılıç ise tepkisini instagram hesabından yazdığı satırlar ile gösterdi. İşte Murat Dalkılıç’ın tepki dolu o sözleri: “Sizin ekranlarda vermenize gerek yok! Biz dünyaya damga vurmasını biliriz! Türk milletine karşı propogandalar bugün yeni olan bir şey değil tarih boyu yaşadık, hep yalnızdık… Hasan Tahsin'in Fransa'da barbar Türkler diye karşı propoganda yapan filmi bağırış çağırış durdurmuşluğu var; “Hayır biz de hepiniz kadar insanız, barbarlıkla gaddarlıkla bizi suçlayamazsınız” diye karşı durmuştur…(Trablusgarb savaşı zamanları) Bugün bu fotoğraftaki duruş o duruştur! Hepinizle gurur duyuyoruz”