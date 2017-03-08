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Murat Dalkılıç'tan 'boşanma' açıklaması!

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Murat Dalkılıç'tan 'boşanma' açıklaması!
Merve Boluğur’la Murat Dalkılıç’ın boşanacakları dedikodusu magazin dünyasını karıştırdı. Ünlü popçu, ‘İddialara gülüp geçtik. Mutluyuz’ dedi.

Güzel oyuncu Merve Boluğur'la popçu Murat Dalkılıç'ın evliliği üzerinde dolaştığı iddia edilen kara bulutlar, ikilinin yaptığı açıklamayla dağıldı… Önceki gün, 2015 yılında evlenen ikilinin tartıştığı ve Dalkılıç'ın 1 hafta önce evi terk ederek otele yerleştiği iddia edilmişti.

Dedikodunun hemen ardından güzel eşiyle mutluluk fotoğrafını paylaşan yakışıklı popçu, şu açıklamayı yaptı: "Sabaha kadar çalışıp geç uyanınca haberleri de geç gördüm. Yazılanlara oldukça şaşırdık. Ben evimdeyim, Merve de dizisinin setinde. Boşanmıyoruz."

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