Murat Dalkılıç'ın yeni imajı şaşırttı!

Popçu Murat Dalkılıç'ın yeni imajı sosyal medyada alay konusu oldu.

Beyonce konserini izlemek için Aralık 2017'den beri ilişki yaşadığı Hande Erçel'le Barselona'ya giden Murat Dalkılıç, bir beach'te vereceği konser için Bodrum'a döndü.

24 saat içinde üç konser veren Murat Dalkılıç, yeni klibi için imaj değiştirdi. Dalkılıç'ın yeni imajı ise alay konusu oldu.

Saçlarını uzatıp perçem bırakan ve renkli gözlükler takan Murat Dalkılıç'ın, sosyal medya hesabında yüklediği son fotoğrafına binlerce olumsuz eleştiri geldi.

İşte Murat Dalkılıç'a gelen yorumlardan bazıları:

- "Bir altın kolyen eksik." - "Abuzer Kadayıf olmuşsun." - "Cennet mahallesi yasaklanan sahne."