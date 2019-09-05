MURAT DALKILIÇ'IN ÇOCUKLUK HAYALİ GERÇEK OLDU!

Bir animasyon film şirketiyle anlaşan Murat Dalkılıç, çocukluk hayalini gerçekleştiriyor.

Gecce'nin haberine göre; Murat Dalkılıç önceki gün de Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması’nın açılış konserini gerçekleştirdi. Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen şarkıcı yeni projelerinden bahsetti. Çocukken animasyon film çekmek gibi bir hayali olduğunu söyleyen Dalkılıç, bir animasyon film şirketiyle anlaşmaya vardığını ve çocukluk hayalini gerçekleştireceğini söyledi. Şarkıcı filmin yakın zamanda sevenleriyle buluşacağını da sözlerine ekledi.