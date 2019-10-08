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MURAT DALKILIÇ VE HANDE ERÇEL, KUZEY BEBEK'İ ZİYARET ETTİ!

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MURAT DALKILIÇ VE HANDE ERÇEL, KUZEY BEBEK'İ ZİYARET ETTİ!
Eser Yenenler-Berfu Yıldız çiftinin bebekleri Kuzey dünyaya gelmişti. Mutlu çifti ilk ziyaret eden ünlü isimler Murat Dalkılıç ve Hande Erçel çifti oldu.

Kanal D'de ekrana gelen "2.Sayfa" programının haberine göre hastane çıkışında el ele görüntülenen Murat Dalkılıç ve Hande Erçel, "Çok güzel, çok sağlıklı bir bebek. İkisi de çok mutlu. Yaşadıkları şey çok tatlı bir duygu. Onlar kadar heyecanlandık. Sağlıklı doğması mutluluk verici bir şey. Mis gibi bir doğum gerçekleşmiş... Eser kendini acayip iyi hissediyor. Ekstra, tarifsiz bir mutluluk yaşıyor..." şeklinde konuştu.

 

Muhabirlerin 'bebek soruları'yla karşılaşan ünlü çiftten Murat Dalkılıç "Bugün kendi çocuğumuzmuş gibi heyecanlandık. Kendi çocuğumuz olunca da tabi ki çok heyecanlanacağız." şeklinde konuşup meşhur kahkahasını atarken Hande Erçel ise sessiz kalmayı tercih etti.

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