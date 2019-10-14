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MURAT DALKILIÇ İLE HANDE ERÇEL'İN GERGİN GECCESİ!

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MURAT DALKILIÇ İLE HANDE ERÇEL'İN GERGİN GECCESİ!
Hande Erçel ile Murat Dalkılıç, Arnavutköy'de gittikleri mekanda herkesin önünde tartıştı.

Hande Erçel ile Murat Dalkılıç önceki gün Arnavutköy'de bir balıkçıdaydı. İkilinin güzel başlayan geccesi tatsız bitti. Hande Erçel ile Murat Dalkılıç önceki gün Arnavutköy'de bir balıkçıdaydı. İkilinin güzel başlayan geccesi tatsız bitti. Çift mekanda bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Etrafa aldırış etmeden birbirlerine seslerini yükselten ikili daha sonra ortamın sakinleşmesiyle mekândan birlikte ayrıldı. Çıkışta keyifsiz halleri yüzlerine yansımıştı.Ünlü ikili, basının sorularını yanıtsız bırakarak arabalarını binerek uzaklaştı.

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