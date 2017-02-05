Murat Dalkılıç: Bekar erkek freni olmayan arabadır

İçimdeki Fırtına ile ekranlara dönmeye hazırlanan Merve Boluğur ile evli olan şarkıcı Murat Dalkılıç "Bekarken freni olmayan bir araba gibi insan" dedi.

Şarkıcı Murat Dalkılıç, ‘Mehmet’in Gezegeni’ programına konuk oldu. Kariyeri ve Merve Boluğur ile evliliği hakkında samimi açıklamalarda bulunan şarkıcı, “Bir ilişki sence nasıl olmalı?” sorusuna “Ben ilişkide sakinliği seviyorum. Ayaklarım yere basıyor. Bekarken freni olmayan bir araba gibi insan. Kararımdan dolayı çok mutluyum” cevabını verdi.



"AJDA'YA HAYRANIM"

İşlerinin yüksek temposundan dolayı 15 sene sonra kariyerine mola verebileceğini söyleyen Dalkılıç’a Gezegen Mehmet, “Peki, Ajda Pekkan’a ne diyeceğiz bu konuda?” diye sordu. Dalkılıç, “Ona tek kelimeyle hayranım. Çok yorulduğum bir gün, Ajda Pekkan’ın önümüzdeki 10 yıllık konser-turne planını öğrenmek istediğini duydum, inanamadım. Çok büyük bir motivasyon kaynağıdır benim için” yanıtını verdi.