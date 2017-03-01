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Murat Boz'dan "Her şey yolunda" mesajı!

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Murat Boz'dan "Her şey yolunda" mesajı!
Murat Boz, sevgilisi Aslı Enver ile ilişkisinin devam ettiğini bizzat açıkladı. Boz, "Her şey süper, birlikteliğimiz sürüyor" dedi.

özcü'den Mustafa Kızgınyürek'in haberine göre referandumda ‘Evet’ oyu kullanacağını açıkladığı için uzun süre gündemden düşmek bilmeyen popçu Murat Boz, önceki gün Arnavutköy Sahili'ndeydi.

Spor yaparken ayaküstü gazetecilerle sohbet eden Murat Boz, oyuncu sevgilisi Aslı Enver ile ayrıldıklarına yönelik çıkan haberleri net bir dille yalanladı.

“KESİNLİKLE BÖYLE BİR ŞEY YOK”

Boz, “Kesinlikle öyle bir durum yok. Her şey süper devam ediyor. Kim çıkarıyor böyle dedikoduları?” diye konuştu.

Boz ile Enver’in kıskançlık yüzünden ayrıldığı, ünlü şarkıcının sevgilisi Aslı Enver’i bir dizide başrolü paylaştığı Özcan Deniz’den kıskandığı iddia edilmişti.

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