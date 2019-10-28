MURAT BOZ’A SARILAN HADİSE, TEPKİ TOPLADI!

3 yıllık ilişkilerine bir küs bir barışık olarak devam eden Aslı Enver ve Murat Boz ikilisinin yeniden ayrıldığı iddia edildi.

Çıkan bu iddiaların ardından Hadise'nin Murat Boz'la samimi bir şekilde fotoğraf paylaşması Enver, hayranlarını kızdırdı.

2016 senesinde aşk yaşamaya başlayan ve sürekli inişli çıkışlı bir ilişki sürdüren Murat Boz ve Aslı Enver’in önceki gün ayrıldığı iddia edildi. Çıkan bu iddialar Twitter’da TT listesine bile girdi. Ayrılık haberinin ardından ‘O Ses Türkiye’ isimli yarışmada jüri üyeliği yapan Murat Boz ve Hadise’nin samimi olduğu bir görüntü Enver, hayranlarını sinirlendirdi. Murat Boz’a sarılarak bir fotoğraf paylaşan Hadise’ye bazı sosyal medya kullanıcıları : “Ayrılmalarını mı bekliyordun”, “Daha ilişkisi yeni bitti böyle bir paylaşım yapman etik değil” gibi tepkiler gösterdi.