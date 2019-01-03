  • BIST 89.419
  • Altın 225,847
  • Dolar 5,4407
  • Euro 6,1904
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKACendere Deresi taştı

Murat boz dava'yı kaybetti

»
Murat boz dava'yı kaybetti
Murat Boz’un, iki dansçısını 2007'den beri sigortasız çalıştırdığı kesinleşti. Bölge Adliye Mahkemesi, Boz’un itirazını reddederek, iki dansçının lehine kararı onadı.

Şarkıcı Murat Boz'un solist Ceren Yılmaz ve kareograf Mertkan Tapan, avukat Gökhan Alpertunga aracılığıyla mahkemeye başvurdu. Avukat Alpertunga'nın mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde, Ceren Yılmaz'ın 2009, Mertkan Tapan'ın ise 2007 yılında Boz'un yanında işe başladığı kaydedildi. Müvekkillerinin belli bir ücret karşılığında Boz'un yanında çalışmaya başladıklarını belirten avukat Alpertunga, "Sosyal Güvenlik Kurumu'na verilmesi gereken belgeler, davalı tarafından teslim edilmemiş ve sigorta primleri de yatırılmamıştır. Müvekkillerimiz ücret karşılığı çalışmasına rağmen, işveren bunu göstermemiştir" denildi.

MAHKEME HAKLI BULDU

Müvekkillerinin Boz ile çalıştığına dair fotoğraf ve videoyu da dava dilekçesine ekleyen avukat, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'nün bu çalışmaları sigortalı hizmetlerinden sayması gerektiğini belirtti. İş Mahkemesi'nde görülen hizmet tespit davasında, solist ve dansçının sigortasız çalıştığı süre belirlendi. Ceren Yılmaz'ın 910 gün, Mertkan Tapan'ın ise 1231 gün sigortasız çalıştığı tespit edildi.

İTİRAZI REDDEDİLDİ

Boz, karara itiraz ederek yanlış karar verildiğini belirtti ve bozulması talebiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurdu. Ceren Yılmaz'ı ve Mertkan Tapan'ı sigortasız çalıştığı kesinleşen Boz'un itirazı reddedildi. Karar, iki dansçının lehine onandı.

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cem yılmaz'a bir destek de Ahmet kural'dan02 Ocak 2019 Çarşamba 16:34
  • İkinci yıl dönümlerini böyle kutladılar02 Ocak 2019 Çarşamba 14:51
  • Romantik usta02 Ocak 2019 Çarşamba 14:35
  • Gülşen Hollwood yanağı mı yaptırdı?02 Ocak 2019 Çarşamba 13:39
  • Murat'dan hande'ye yeni yıl mesajı02 Ocak 2019 Çarşamba 13:27
  • İkinci bebeğini ABD'de doğuracakmış02 Ocak 2019 Çarşamba 13:14
  • Ahmet kural ilk kez konuştu "Sıla bana yalan söyledi"02 Ocak 2019 Çarşamba 11:43
  • Yıl başı şıklığı02 Ocak 2019 Çarşamba 11:07
  • İvana yeni aşkını instagram'dan duyurdu02 Ocak 2019 Çarşamba 10:39
  • Paylaşımları ele veriyor Şeyma yine yakalandı..01 Ocak 2019 Salı 13:38
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim